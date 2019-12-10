Kasaba’da şok

2-0 öne geçtiği maçta Erbaa’yla berabere kalıp yarışta 2 puan bırakan Turgutlu’da moraller bozuldu. Biçer, “2. yarı takımı tanıyamadım” dedi

3. Lig 2. Grup'ta Erbaaspor önünde 2-0'lık galibiyeti koruyamayıp berabere kalan ve zirve yarışında önemli 2 puan kaybeden Turgutluspor'da yüzler asıldı. Rakiplerinin kazandığı haftayı kötü kapatan Kasaba'da, teknik patron Cüneyt Biçer, "İki farklı maç izledik, ilk yarı istediklerimizi yaptık. İkinci yarı sahada başka bir takım var gibiydi" dedi.

'GEREKLİ DERSLERİ ALACAĞIZ'

TEKNİK direktör Cüneyt Biçer, şöyle konuştu: "Oyunun ilk 35 dakikasına kadar bir bölüm, 35. dakikadan sonra farklı bir bölüm izledik. 35 dakikada futbol olarak herşeyi doğru yaptık, maçın mutlak hakimiydik, skor bulduk iyi futbol oynadık ve rakibimizi kalemize getirmedik. Sonra oyunu kolaylamaya başladık. 2-0'ın raheveti bize pahalıya patladı. İlk golü yedikten sonra hatalar ardı ardına gelmeye başladı ve penaltıdan sonra skor farklı olabilirdi. Sahada iki farklı takım gördüm. Bunu daha önce Ofspor maçında yaşamıştık. Ders çıkartacağız ve bunun üstesinden geleceğiz."

İLKER UYAR