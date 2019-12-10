Manisa şaşırttı

Bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini sahasında İnegölspor’a karşı alan siyah-beyazlı ekip, iç sahada ilk kez bir maçı gol atmadan tamamladı, takipçisi Samsunspor’un mağlup olduğu haftada puan farkını açamadı

2. Lig Beyaz Grup'ta, profesyonel liglerin en golcü, en çok puan toplayan ve 16. haftaya kadar yenilmeyen 3 takımından biri olan Manisa Futbol Kulübü'ne nazar değdi. Önceki hafta Kırklarelispor deplasmanından golsüz berberlikle dönen siyah-beyazlılar, İnegölspor'a evinde 2-0 yenilerek beklenmedik bir kayıp yaşadı.

TESELLİSİ RAKİPLER

Karşılaşmaya mutlak favori olarak çıkan Manisa FK, 16 hafta sonunda ilkleri yaşadı. Bu sezon taraftarları önünde ilk kez gol atamayan ve ilk kez mağlup olan siyah-beyazlılar, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon ligde toplam 43 gol atan Manisa temsilcisi ilk kez 2 maç üst üste sevinç yaşayamadı. Manisa, 2 haftada 4 puan kaybetmesine rağmen, sezonun ilk devresini lider kapatmayı garantiledi. En yakın takipçisi Samsun'un da Yeni Çorumspor'a 2-1 kaybetmesi Manisa FK'nın en büyük tesellisi oldu, rakibiyle 4 puanlık farkı korudu.



'ARZUMUZ YETERSİZDİ'

İnegölspor yenilgisi sonrası büyük üzüntü yaşayan Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, yaşanan kayıpları telafi edeceklerini söyledi. Ertekin, "Maçın genelinde tempomuz düşüktü. Coşkumuz, arzumuz yetersizdi. Üzgünüz. Sancaktepe maçına odaklanacağız. Sahadan galibiyetle ayrılıp, devre arasına lider gireceğiz" dedi.



CÜNEYT HASÇELİK