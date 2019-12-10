Menemen kaçamadı

Son 8 haftada topladığı puanlarla zirveye göz diken Ekol Göz Menemen, öne geçtiği maçta Keçiörengücü’yle berabere kaldı

TFF 1. Lig'de son 8 haftada topladığı puanlarla gözünü zirveye diken Ekol Göz Menemenspor, evinde Keçiöregücü'yle berabere kaldı: 1-1. 13. dakikada Levy Madinda'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cem Ekici, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı. 15'te topla ceza sahasına giren Mehmet Boztepe'nin şutu az farkla auta gitti. 32'de Sertaç Çam'ın ortasında, Uğur Utlu müsait durumda topa dokunamadı. 45'te Taşkın Çalış'ın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Çeçenoğlu pozisyondan yararlanamadı. 59'da Famoussa Kone'nin sert şutu az farkla auta gitti. 67'de Mustafa Çeçenoğlu'nun sağdan ortasında topla buluşan Ali Özgün'ün şutu kalecide kaldı. 72'de Mustafa Çeçenoğlu'nun ortasında Ali özgün, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0. 90'da topla Menemenspor ceza sahasına giren Abdulkadir Kuzey, kaleci Gentian Selmani'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Topun ağlara gittiği pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+1'de penaltı vuruşunu kullanan Madinda skoru belirledi: 1-1.



CENK LALECİ'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

EKOL Göz Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, son oynadıkları Boluspor maçına göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Genç hoca, Semih, Muhammed ve Hüseyin'in yerlerine Diakite, Taşkın ve Ali Özgün'e forma verdi.