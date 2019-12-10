Menemenspor kahroldu

TFF 1'inci Lig'de evinde Keçiörengücü ile 90+2'nci dakikada penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor büyük üzüntü yaşadı. İzmir temsilcisi galibiyeti kaçırınca futbolcular 1 puana sevinemedi.

Maçın 73'üncü dakikasında Ali Özgün'ün golüyle öne geçen sarı-lacivertliler 3 puana çok yaklaşmışken 1 puana razı oldu. Futbolcular ve teknik ekip 90 dakika bitiminde adeta kahrolurken, sarı-lacivertliler averajla Play-Off barajına giremedi. Ligde 22 puanla 7'nci sırada kalan Menemen, 24 puana ulaşıp 3'üncü sıradaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u yakalama fırsatını tepti.



Son dakikada kaybedilen 2 puana rağmen İzmir ekibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Teknik direktör Cenk Laleci, galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu söyledi. Laleci, "İyi giden bir grafiğimiz var. Keçiörengücü karşısında da bunu sürdürmek istiyorduk. Kazansak Play-Off hattına girecektik. Uzatmalarda gelen penaltı golüyle galibiyeti kaçırdık. Her şeye rağmen futbolcularımı kutluyorum. Önümüze bakacağız" dedi. Menemen kalan 2 haftada Adanaspor ve Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.



BU SEVİNÇ YARIM KALDI

Menemenspor, Keçiörengücü önünde 3 puanı ve 3'üncü sırayı yakalama fırsatını uzatmada penaltıdan yediği golle kaçırırken futbolcuların galibiyet sevinci de yarıda kaldı. Sarı-lacivertliler, 73'üncü dakikada kendilerini öne geçiren golü ilginç bir sevinç gösterisiyle kutladı. Menemen'de takımını öne geçiren golü atan Ali Özgün, gol sevincinde ellerinin üzerinde amuda kalkan takım arkadaşı Mehmet Boztepe'nin bacaklarının arasından parende attı. İzmir temsilcisi galibiyeti kaçırınca futbolcular 1 puana sevinemedi.

DHA