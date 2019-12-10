Nazillispor gurbette yok

3. Lig 3. Grup’ta evinde yenilgi yüzü görmeyen Siyah İnciler, deplasmanda umduğunu bulamadı 8 maçta 14 puan kaybetti, yarışta ağır yara aldı

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, iç sahadaki başarısını deplasmana yansıtamıyor. Evinde 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ve en başarılı takım olarak dikkat çeken Siyah İnciler, dış sahada oynadığı 8 maçta ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Gurbette rakiplerine 14 puan kaybeden ve şampiyonluk yarışında tökezleyen siyahbeyazlılar, son galibiyetini 26 Kasım'da Pazarspor'u 3-1 yenerek elde etmişti.

SENTETİK SAHA KABUSU

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz İncedal, "Son üç deplasman maçımızı ne yazıkki kaybettik. Özellikle deplasmandaki sahaların sentetik olması bizi etkiliyor. Basit hatalardan gol yiyoruz ve yakaladığımız net fırsatları golle sonuçlandıramıyoruz. Zirvede yer almamızdan dolayı özellikle deplasmanda rakip takımın bize karşı olan dirençleri daha da artıyor. Gölcükspor'u yenerek devreyi galibiyetle kapatmak istiyoruz. İkinci yarı avantaj bizde" dedi.

MEHMET KAVAS

