Rusya’ya WADA darbesi

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), kurallara ısrarla uymadığı gerekçesiyle Rusya’yı olimpiyat ve dünya şampiyonalarında tüm spor branşlarından 4 yıl men etti

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), dün bugüne kadar görülmemiş büyük bir cezaya imza attı. WADA doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca tüm branşlarda olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti. WADA'nın İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan merkezindeki yönetim kurulu toplantısının ardından WADA Sözcüsü James Fitzgerald, açıklamalarda bulundu. Fitzgerald, toplantıda Rusya'nın global çaptaki büyük spor organizasyonlarından men edilmesine yönelik tavsiyelerin oy birliğiyle kabul edildiğini aktardı. Karara göre Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Rus sporcular ise doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020'de yarışabilecek. Rusya, WADA'nın kararını 21 gün içinde kabul edecek ya da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) götürebilecek. Rusya, ev sahipliği yaptığı Soçi kentindeki 2014 Kış Olimpiyatları'nda sporcularının devlet destekli sistematik doping yaptığı gerekçesiyle 2015'te men cezası almıştı.

BAĞIMSIZ OLARAK YARIŞTILAR

Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları'nda 168 Rus sporcu, bağımsız olarak madalya mücadelesi vermişti. Rus sporcuların her biri şampiyona öncesinde doping kontrolünden geçmişti.



EURO 2020'YE KATILABİLİYORLAR

RUSYA, cezaya rağmen UEFA'nın WADA'nın büyük organizasyonlar listesinde bulunmaması nedeniyle ev sahiplerinden biri olduğu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer alabilecek. Ayrıca 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'nın St. Petersburg kentinde oynanmasının önünde de engel olmadığı belirtildi. EURO 2020'de maçların oynanacağı 12 ülkeden biri olan Rusya B Grubu'ndaki Belçika ve Finlandiya maçları Petersburg'da oynanacak.