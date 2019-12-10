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destan yazıyor

Yalıkavakspor destan yazıyor
Giriş Tarihi: 10.12.2019

Kadınlar ’nin tek Egeli ekibi lacivert-beyazlılar, Yenimahalle engelini 31-29’luk skorla aştı, 8 maçta 7 galibiyet alarak devreyi 2. sırada bitirdi

Yalıkavakspor, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde fırtına gibi esiyor. Lacivert-beyazlılar, ilk devrenin son maçında konuk ettiği Yenimahalle Belediyespor'u 31-29 yendi, 8. maçında 7. galibiyeti aldı. Karşılaşmanın devresi 13-13 bitti. Yalıkavakspor'da Nurşah Sancak 9, Yasemin Şahin 8, Kübra Özyılmaz, Zehra Oğuz 5'er, Yeliz Yılmaz 3 gol attı. Yalıkavakspor, ilk devreyi ikinci sırada bitirirken, ikinci devrenin ilk maçında 19 Ocak'ta Görele Belediyesi'ni saat 16.00'da konuk edecek.

SADECE KASTAMONU'YA YENİLDİ
Yalıkavakspor, bu sezon tek yenilgisini sahasında 32-22'lik skorla Kastamonu Belediyesi karşısında aldı. Lacivertbeyazlılar, Görele Belediyesi'ni 30-28, Mardin Büyükşehir Başak'ı 27-22, Üsküdar Belediyesi'ni 34-25, İzmir BŞB'yi 26-23, Muratpaşa Belediyesi'ni 21-20, Pazarspor'u 44-17, Yenimahalle'yi 31-29 mağlup etti.

ÜMİT YÖNEY

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