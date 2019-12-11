Aslan pes etmez

A Grubu’nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor. Kritik maç Parc des Princes’de oynanacak TSİ 23.00’te başlayacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında bugün deplasmanda Fransa'nın Paris Saint- Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak. Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak. Grupta oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda.

KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK

A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip. Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve Fransa'nın Lille takımları izliyor.



G.SARAY NASIL DEVAM EDER

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın yoluna Avrupa Ligi'ne devam etme şansı bulunuyor. Geride kalan 5 maçta 2 puan toplayan sarıkırmızılılar, 2 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Üçüncü sırada bulunan Brugge'ün ise 3 puanı var. Cim-Bom'un Avrupa Ligi'ne gitmesi için Paris Saint-Germain'i deplasmanda yenip, Club Brugge'ün de sahasında Real Madrid'e puan kaybetmesi gerekecek.



DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasman galibiyetine hasret. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da son olarak 2012- 2013 sezonu Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Almanya ekibi Schalke 04'ü 3-2 mağlup etmişti. Bu maçın ardından dış sahada çıktığı 19 müsabakada 15 kez yenilirken, 4 kez beraberlik aldı. Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmandaki son golünü ise Lazio ile oynadığı maçta kaydetti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 25 Şubat 2016 tarihinde İtalya'da 3-1 mağlup olunan müsabakada Yasin Öztekin rakip fileleri havalandırmıştı. Bu karşılaşmanın ardından Avrupa'da oynadıkları 7 deplasman müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.



TERİM'LE 78. MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 77 karşılaşmada 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı. Fatih Terim'le UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynama başarısı gösterdi.



YABANCI DEĞİLLER!

Paris Saint Germain ile oynayacak Galatasaray'ın şuan ki kadrosunda Fransa'da oynamış 8 futbolcu var



Galatasaray'ın şu anki kadrosunda daha önce Fransa'da oynamış 8 futbolcu bulunuyor. Bu 8 futbolcundan Jimmy Durmaz, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıyor. Diğer futbolculardan Mariano, Bordeaux'da 2012-2015 sezonları arasında, Jean- Michael Seri, Nice'de 2015-2018 sezonları arasında, Belhanda, Montpellier'de 2003-2013, Nice'de 2016-2017 sezonları arasında Mario Lemina, Lorient'te 2013, Marseille'da 2013-2015 sezonları arasında Jimmy Durmaz, Toulouse'da 2016- 2019 sezorları arasında Sofiane Feghouli, Grenoble 2007-2010 sezonları arasında Steven Nzonzi, Amiens'te 2007-2009 sezonları arasında ve Radamel Falcao da Monaco'da 2013-2014, 2016-2019 sezonları arasında forma giydi.



FALCAO KADRODA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sakatlıktan çıkan golcü Radamel Falcao'yu kadroya aldı. 67 gün sonra Alanyaspor ile ligde oynanan maçta formasına kavuşan Falcao, Güney ekibi karşısında son 15 dakikada görev yapmıştı. Terim'in PSG deplasmanında dünyaca ünlü golcüyü yedek tutacağı öğrenildi.



MUSLERA'YA ÖMÜRLÜK TEKLİF

Galatasaray yönetimi, Aytemiz Alanyaspor karşısında olağanüstü bir performansa ulaşan ve beş kurtarışla üç puana imza atan kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisinin jübilesini sarı-kırmızılılarda yapması için önemli bir teklif sunacak. Buna göre, 1.5 sene daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kaleciye önümüzdeki günlerde yeni bir kontrat önerilecek.

EMRE MOR YOLCU

Yıldız file bekçisi Muslera'dan sahalara Galatasaray formasıyla veda etmesi istenecek. Bu kapsamda Muslera'nın sözleşmesinin 2 sene daha uzatılıp futbolu sarı-kırmızılı forma altında bırakması önerilecek. Muslera'ya, "Galatasaray tarihine geçtin ve futbolu burada bırakmalısın" denilecek.