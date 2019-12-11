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Bergama fırtınası

Bergama fırtınası
Giriş Tarihi: 11.12.2019

BAL 8. Grup’ta Bölmespor’u 3-1 yenerek namağlup yoluna devam eden kırmızı-lacivertliler, adım adım 3. Lig’e koşuyor

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta lider Bergama Belediyespor'un bileği bükülmüyor. Uşak deplasmanında Bölmespor'u 3-1 yenerek namağlup liderliğini sürdüren kırmızı- lacivertliler, 11 grupta 152 takım içinde 1. Grup'ta Mardin Büyükşehir Başakspor, 2. Grup'ta Adıyaman 1954 ve 5. Grup'ta İçel İdmayurdu ile birlikte yenilmezlik unvanını koruyor. Deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Bergama, topladığı 19 puanla en başarılı takım konumunda. 12 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Bergama Belediyespor, hafta sonunda evinde ilk yarının son karşılaşmasında en yakın takipçisi Manisa ekibi Yunusemre Belediyespor'u konuk edecek.

SERVET SARUN

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