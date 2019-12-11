Beşiktaş’ta Umut rüzgarı

Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle 5.4 milyon TL kazandırdı

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kazanan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, genç golcü Umut Nayir, takımın umudu oldu. Yıldız futbolcu Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle takımını galibiyete taşırken, siyahbeyazlı ekibin kasasına da 5.4 milyon TL koydu. İstanbul ekibinden yıllık 2 milyon TL ücret alan Umut Nayir, "Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum. Sezon sonu da şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.



ATİBA FARKI

BEŞİKTAŞ'IN 37 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçında 66 isabet yaparak Süper Lig rekoru kırdı. Kanadalı futbolcu, Kasımpaşa maçında dikkat çeken bir istatistik yakaladı. 66 isabetli pas yapan Atiba, yüzde 90'lık bir pas başarı isabetine ulaştı. Atiba ayrıca 4 top çalarken, hücuma da katkı verdi.