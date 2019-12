En büyük aşkımız Denizlispor

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yükselen istifa seslerine yanıt verdi: “Her üzerinden atladığımız engelin ardından, daha ne gibi zorluklar yaşayabiliriz” diye düşünüyoruz. 15 aydır gece gündüz çalışıyoruz. 9 sene sonra Süper Lig’e taşıdığımız kulübün borcunu yarıya indirdik. Doğru işler yapıyoruz, iyi yoldayız”

SEBAHATTİN ALP



Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenip çıkışa geçen Yukatel Denizlispor, zirve adaylarından Medipol Başakşehir'le evinde 1-1 berabere kalırken, başkan Ali Çetin takımın gösterdiği performansa geçer not verdi. Futbolcuların mücadelesinden memnun kaldığını dile getiren Çetin, "Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Son dakikada direkten dönen topumuz gol olsaydı şimdi 3 puanı konuşuyor olacaktık. Her şeye rağmen ben mutluyum" dedi.

'7/24 HESAP VERİRİZ'

Karşılaşma sırasında tribünlerden kendisi aleyhine yükselen istifa seslerini değerlendiren Başkan Çetin, "Bana, 'Hesap versene' diyorlar. Biz 7/24 hesap vermeye hazırız. Kulüp muhasebemiz açık. Ne zaman görmek istiyorlarsa buyurup gelsinler. Bizim veremeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız dik. Denizlispor'un başarısızlığı için yapılan bir mücadele var burada. Bazı kişilerin kimlere hizmet ettiklerini biliyoruz. Biz yönetim olarak ayaktayız, bunlarla yılmayız. Her üzerinden atladığımız engelin ardından, daha ne gibi zorluklar yaşayabiliriz diye düşünüyoruz. Bizler 15 aydır gece gündüz çalışıyoruz. 9 sene sonra Süper Lig'e kadar taşıdığımız kulübün borcunu yarı yarıya azalttık. Doğru işler yapıyoruz ve doğru yoldayız. Bu şehrin nüfusu 1 milyon 100 bin. Bu kulüp sadece 500 kişinin değil. Biz doğruları yapıyoruz. Yaptıkları iş doğru değil" diye konuştu.



YÖNETİME TAKVİYE

YUKATEL Denizlispor'da yönetime iki yeni isim eklendi. Yeşil-siyahlılarda, istifa eden mali ve hukuki işlerdem sorumlu başkan yardımcısı Taner Atilla ve tesislerden sorumlu asbaşkan Hasan Önder'den boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, yedek yönetim kurulu listesinden Engin Doğrar ve Çağatay Bostancı getirildi. Doğrar'ın, reklam ve pazarlamadan sorumlu Bostancı'nın ise tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacakları bildirildi.



HEDEF 22 PUANLA DEVREYİ KAPATMAK

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayacak. Başkan Ali Çetin, devre arasına kadar kalan 3 maçta en az 22 puana ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Çetin, "Mütevazı bir takım kurduk. Hedefimize az kaldı. Başakşehir maçında son saniyedeki pozisyon gol olsaydı bugün zaten 20 puanımız olacaktı. 2 puan daha alıp hedefimize ulaşmış olacaktık. Bu sene düşme hattının puanları geçen seneye göre daha düşük olacak diye tahmin ediyoruz. İyi gidiyoruz. Denizlispor iyi yerde olacak" dedi.



ÖZDİLEK: DOĞRU YOLDAYIZ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Gittiğimiz yol doğru bir yol. Yolumuz zor ama inşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz" dedi. Özdilek, Başakşehir mücadelesinin kendileri açısından sezon başından bu yana koşu kalitesi en yüksek maç olduğunu ve takım olarak 116.3 kilometre koştuklarını açıkladı. Özdilek, "Rakiple başabaş mücadele etmek istiyorsan, onlardan çok koşmak gerek. Oynayan iki oyuncumuz Sapunaru ve Zakarya yoktu. Bu hafta da Trabzon'da Sackey yok. Her hafta başka bir şeyle uğraşıyoruz. Çok derin bir kadromuz yok zaten. Gittiğimiz yol doğru bir yol. Yolumuz zor ama inşallah daha da güçlenerek devam edeceğiz" diye konuştu.



HOROZ'UN BANKOSU

Madou Secka Barrow, sezon başında İngiliz ekibi Reading'ten kiralandı. 14 lig maçının 13'ünde banko görev yapan ve teknik direktör Mehmet Özdilek'in vazgeçilmezleri arasında yer alan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, 2 gol, 2 asistlik performansıyla alkış topladı.



MADOU BARROW KAHROLDU

Denizlispor'da, Başakşehir maçında 90+6. dakikada bomboş pozisyonda topu direğe nişanlayan Madou Barrow, maç bitiminde kahroldu. Büyük üzüntü yaşayan oyuncuya arkadaşları ve tribünler teselli verdi. Oldukça üzgün olduğunu söyleyen Gambiyalı futbolcu, "Pozisyonu kaçırdığım için üzgünüm. Golü atsam kazanabilirdik. İyi oynayan bir takıma karşı 3 puan alabilirdik. Müthiş bir mücadele verdik. Geriden gelip önemli 1 puan aldık" dedi.



CEZALI ISAAC SACKEY TRABZON'A KARŞI YOK

DENİZLİSPOR, her hafta bir fire veriyor. Başakşehir karşısında sarı kart gören Isaack Sackey cezalı duruma düştü. 12 karşılaşmanın 11'inde ilk 11'de sahaya çıkan 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Trabzonspor maçında yok. Cezası biten Zakarya Bergdich ise takıma dönüyor.



SAPUNARU VE MBAMBA ANTRENMANLARA BAŞLADI

DENİZLİSPOR'DA sakatlıkları nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen 35 yaşındaki Rumen stoper Cristian Sapunaru ile 31 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Kibong Mbamba antrenmanlara başladı. Her iki futbolcunun son durumları maç gününde belli olacak ve kararı teknik heyet verecek.