Muric’e dev kanca

F.Bahçe’nin Kosovalı yıldızına Tottenham talip olurken, İngiliz ekibinin golcü oyuncuyu G.Birliği maçında izlettirdiği ortaya çıktı

SÜPER Lig'de Pazar günü deplasmanda lider Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muric'in ara transfer döneminde İngiltere'nin yolunu tutacağı öğrenildi. İngiliz devi Tottenham'ın Kosovalı golcüyü ısrarla istediği bunun için sarı-lacivertli ekibin Gençlerbirliği ile oynadığı maçta golcüyü izlediği ortaya çıktı. Muric'in bu sezonki performansından etkilenen İngilizler, Gençlerbirliği maçına scout ekibini gönderdi. Tottenham'ın devre arasında Muric'i kadroya katmak istediği ancak Fenerbahçe'nin de sezon sonunda transferin gerçekleşmesini istediği gelen haberler arasında.

PAZARLIK SÜRÜYOR

TOTTENHAM'IN 25 yaşındaki golcü Vedat Muric için 8 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı, Fenerbahçe'nin ise en az 10 milyon Euro istediği ifade edildi. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi.



FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU YOLCU

FENERBAHÇE yönetimi, devre arasında 3 futbolcu ile yollarını ayıracak. Sarı-lacivertlilerin Zanka'yı bireysel hata yapması, Adil Rami ve Mehmet Ekici'yi henüz ilk 11'e bile girememeleri üzerine gözden çıkardığı öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime sol beke bir oyuncunun alınması yönünde rapor verdiği açıklandı. İstanbul ekibinin Jailson'un satışından elde edilecek gelirle transfer yapmayı planladığı ifade edildi.



FENER'İN EDİN VİSCA ISRARI

FENERBAHÇE yönetiminin, uzun süredir gündemlerinde olan Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı ara transfer döneminde transfer etmek için bir kez daha girişimde bulunacağı öğrenildi.