PSG'nin Galatasaray maçı kadrosu açıklandı

Paris Saint Germain, Galatasaray maçının kadrosunu açıkladı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son maçta Paris temsilcisinde 10 futbolcu kadroya alınmadı.
Paris Saint Germain, Galatasaray kadrosunu açıkladı. Paris temsilcisinde 10 futbolcu kadroya alınmadı. Neymar, Mbappe ve Cavani gibi önemli hücum silahları kadroya alınırken, Angel Di Maria, Thomas Meunier ve Idrissa Gueye ve Presnel Kimpembe gibi gibi as takıma yakın isimler sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadılar.
PSG Galatasaray karşısına şu kadro ile çıkacak:
BERNAT Juan
CAVANI Edinson
CHOUPO-MOTING Eric-Maxim
DIALLO Abdou
DRAXLER Julian
ICARDI Mauro
INNOCENT Garissone
KEHRER Thilo
KOUASSI Tanguy
KURZAWA Layvin
MARQUINHOS
MBAPPE Kylian
NAVAS Keylor
NEYMAR JR
PAREDES Leandro
RICO Sergio
SARABIA Pablo
THIAGO SILVA
VERRATTI Marco
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