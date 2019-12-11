Trabzonspor’un yüzü nihayet gülüyor

SÜPER Lig ekiplerinden Trabzonspor'un teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yüzü gülüyor. Ünal Karaman ile ligde ikinci sezonunu geçiren bordo-mavililer, geçen sezonu 63 puanla 4. sırada tamamlayarak 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti.

SÜPER Lig ekiplerinden Trabzonspor'un teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yüzü gülüyor. Ünal Karaman ile ligde ikinci sezonunu geçiren bordo-mavililer, geçen sezonu 63 puanla 4. sırada tamamlayarak 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmişti. Bu sezon geride kalan 14 hafta sonunda 26 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu.Ligde Trabzonspor'un başında çıktığı 48 maçta 25 galibiyet, 14 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşayarak 1,85 puan ortalaması elde eden Ünal Karaman, bordo-mavili ekipte Şenol Güneş'in ardından görev yapan 9 teknik adam içerisinde en iyi ortalamayı yakalayan isim oldu.