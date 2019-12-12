Akigo’da tek hedef Süper Lig

TFF 1. Lig’de kalan son 3 maçı kazanmak istediklerini söyleyen teknik patron Altıparmak, “Mayıs ayında şampiyon olacağız” dedi

TFF 1. Lig'de ikinci sırada yer alan Akhisarspor, ilk devrenin kalan 3 maçını da kazanmayı planlıyor. Hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdüren Akigo'da, kasığındaki sakatlığı süren Taha Yalçıner idmana katılmazken, Kadir Keleş takımdan ayrı düz koşu yaptı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Haftayı çok karlı kapattık. Sezon sonunda ilk 2 takım arasında yer alıp, Süper Lig'e çıkmayı arzuluyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle hep beraber bunu başaracağız" diye konuştu.

'9 PUAN ALMAK ŞART'

Altıparmak, "İstanbulspor maçı kağıt üzerinde çok kolay gözüküyordu. Ama öyle olmadığını gördük. Balıkesirspor maçını kazanmaktan başka çaremiz yok. Çok koşan çok mücadele eden birbirini çok iyi tanıyan bir takıma karşı oynayacağız. Herkesin özelikle Akhisarspor'la oynarken daha değişik motivasyonu var biz onların motivasyonunu bilerek oynayacağız. Onlar koşuyorsa biz onlardan daha fazla koşacağız, daha fazla mücadele edeceğiz" dedi.



CİKALLESHİ ORUÇ BOZDU

Akhisarspor'da sezon başında kadro dışı kalıp affedilir affedilmez attığı gollerle takımı sırtlayan Sokol Cikalleshi, İstanbulspor önünde son aylardaki suskunluğunu bozdu. Bu yıl forma giydiği ilk 3 maçta 4 gol atan Arnavut forvet, ardından üst üste 5 maçta ağları sarsamadı. Altay ve Ümraniye maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçıran Cikalleshi, İstanbulspor önünde gol orucunu bozdu.

KENAN MOLLA