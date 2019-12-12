Akkonak fırtınası

Beyağaç Belediyespor’u 7-3 yenerek 23 puanla 5. sıraya yükselen mavi-beyazlılar, 50 golle en çok gol atan takım olarak dikkatleri çekiyor. Teknik patron Mesut Oluk, "Buldan maçını kazanarak devreyi galibiyetle kapatmayı hedefliyoruz" dedi

Denizli Süper Amatör Küme Ali İpek Sezonu'nda 10 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Akkonakspor, gözünü zirveye dikti. Sarayköy 1926 ve Çamelispor'un fikstür öncesinde ligden çekilmesiyle son anda Denizli Süper Amatör Küme'ye dahil edilen 2 takımdan biri olan Akkonakspor, mütevazi kadrosuyla koptu geliyor. 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan mavi-beyazlılar, hafta sonunda Beyağaç Belediyespor'u 7-3'lük skorla mağlup ederek 23 puanla 5. sıraya yükseldi. 50 golle ligin en çok gol atan takımı olan Akkonakspor, gözünü üst sıralara dikti.

KADROSUNU BOZMADI

Akkonakspor'un tecrübeli antrenörü Mesut Oluk, geçen sezonki kadroyu bozmadıklarını belirterek, "1990'da kurulan köklü bir kulübüz. Süper Amatör Küme'ye son anda alınınca, 1. Amatör Küme'de kurduğumuz kadroyla lige başladık. Sadece Yeşilköyspor'dan kaleci Emrah Kesikbaş'ı transfer ettik. 10 maçtır kaybetmiyoruz ve inanılmaz bir çıkış yakaladık. Zirveye odaklandık. İlk devrenin son maçında Buldan Belediyespor ile hafta sonu deplasmanda yapacağımız karşılaşma çok önemli. Kazanırsak çok iddialı konuma geliriz" dedi.



ALTYAPI KULÜBÜN SİGORTASI

Akkonakspor'un altyapıda tüm kategorilere katılan ender takımlardan biri olduğuna dikkat çeken antrenör Mesut Oluk, "Amatör takımlardaki birçok futbolcu Akkonak patentli. Denizlispor'da oynamış olan Hasan Demir bünyemizden çıkıp profesyonel olan oyunculardan birisi. Altyapımız çok güçlü ve geleceğimizin sigortası. A Takımda oynayan 3-4 futbolcumuz aynı zamanda altyapımızda antrenör. Bu takım sağlam adımlarla ve temelle geliyor" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP