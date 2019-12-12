Aydın 7 Eylül tam yol

Kadınlar 2. Ligi’nde yer alan Dişi Efeler, Kayseri Gençlerbirliği’ni mağlup ederek 3. sıraya yükseldi

Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Aydın temsilcisi 7 Eylül Gençlikspor, sahasında ağırladığı Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup etti, üçüncü sıraya yükseldi. Ligin 8. haftasında Adnan Menderes Stadı 2 nolu yan sahasında oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Dişi Efeler, İmren'in penallaşmaya tıdan attığı golle öne geçti: 1-0. Gamze'nin serbest vuruşunda top ikinci kez ağlarla buluştu: 2-0. İlk yarının son dakikalarında Gamze harika vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan 7 Eylül Gençlikspor ikinci yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Kayseri Gençlerbirliği, Mine ve penaltıdan Saniye'nin attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 7 Eylül Gençlikspor, haftayı 3 puanla kapattı. Bu galibiyetle 7 Eylül Gençlikspor puanını 18'e yükseltirken rakibi Kayseri Gençlerbirliği ise 16 puanda kaldı.

MEHMET KAVAS