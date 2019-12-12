  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Aydın 7 Eylül tam yol

7 Eylül tam yol

Aydın 7 Eylül tam yol
Giriş Tarihi: 12.12.2019

Kadınlar 2. Ligi’nde yer alan , Gençlerbirliği’ni mağlup ederek 3. sıraya yükseldi

Türkiye Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Aydın temsilcisi 7 Eylül Gençlikspor, sahasında ağırladığı Kayseri Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup etti, üçüncü sıraya yükseldi. Ligin 8. haftasında Adnan Menderes Stadı 2 nolu yan sahasında oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Dişi Efeler, İmren'in penallaşmaya tıdan attığı golle öne geçti: 1-0. Gamze'nin serbest vuruşunda top ikinci kez ağlarla buluştu: 2-0. İlk yarının son dakikalarında Gamze harika vuruşla farkı üçe çıkardı: 3-0. İlk yarıyı 3-0 önde kapatan 7 Eylül Gençlikspor ikinci yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Kayseri Gençlerbirliği, Mine ve penaltıdan Saniye'nin attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 7 Eylül Gençlikspor, haftayı 3 puanla kapattı. Bu galibiyetle 7 Eylül Gençlikspor puanını 18'e yükseltirken rakibi Kayseri Gençlerbirliği ise 16 puanda kaldı.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın 7 Eylül tam yol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN