Biz ve onlar!

Güzelbahçe Sahası’nı kullanan Güzelbahçe Belediyeli oyuncular, ayrık, radika ve turp otu çıkan sahada mücadele ediyor. Zaandijk’in oyuncuları ise maçtan sonra kulüp binasına giderek maçın analizini izliyor

ŞERAFETTİN ÇIRACI

İzmir Güzelbahçe Sahası'nda Güzelbahçe Belediyespor ile Halilbeylispor arasında Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda oynanan maçta objektiflere yansıyanlar 'Bu kadarına da pes" dedirtti. İzmir'in en güzel ilçesindeki futbol sahası bakımsızlıktan dolayı harabeye döndü. Daha önce zemini çim olan sahada artık çimden eser kalmadı. Zeminin bazı bölümlerinde ayrık otlarının yanı sıra yemeklerde kullandığımız radika ve turp otu çıktı. Sözde futbol sahası tam bir tarla görüntüsü veriyor. Sahayı bir de yağmur yağdığı zaman görün. Zemin çamurla kaplanıyor, her yerde göletler oluşuyor. Ancak sağnak yağışlarda maçlar iptal oluyor. Bir de soyunma odalarını görün. Pislik içinde, insan sağlığını bozacak cinsten. Soyunma odalarının duşlarından sıcak su yerine soğuk su akıyor. 2020 yılına girerken Güzelbahçe Sahası'nın hali İzmir'e yakışmıyor.



İZMİR'E YAKIŞMIYOR

Bizler toza ve çamura bulanan gençleri görmezden gelemez, "Doğal" diye yorumlayamazdık. Amatörümüzün acı veren fotoğrafını inceledikten sonra, internette bir sörf yaptık. Hollanda Amatör Küme ekiplerinden ZVV Zaandijk'in ne şartlarda spor yaptığını gördük. Bizimkiler tozla, çamurla boğuşurken, onlar adeta bir halıyı andıran çim zeminli statlarda futbol oynuyor. Bizimkiler terli ve kirli bir biçimde evlerine gitmek zorunda kalırken, onlar modern soyunma odalarında duş yapıyor. Bizimkiler, maç sonrası otobüs durağının yolunu tutarken, onlar bilgisayarlardan maçı izleyip analizini yapıyor. Acı gerçeği yüzümüze vuran fotoğrafları yayınlayıp, yorumu yetkililere ve elbette size bırakmaya karar verdik.





SAHA GSİM'YE AİT

Sahayı Süper Amatör Küme'de mücadele eden Güzelbahçe Belediyespor kullanıyor. Saha Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne ait. Daha önce zemin çimlendirilmiş. Ancak sahanın bulunduğu yerde su olmadığı için çimler sulanamamış. Taşıma suyla sorun çözülmeye çalışılmış. Yüksek faturalar gelince saha kaderine terkedilmiş. Çimler yok olmuş.



SPONSORU VAR!

Zaandijk'in "Hiçbir kuruluş finansal destek olmadan yapamaz. Bağış yapın" sloganı var. 1917 yılında kurulan kulübe Hollanda'nın önemli markaları Zaansportswear, Treposports, Fieldero ve Moderne Meesters sponsor olmuş. 102 yıllık kulüp dimdik ayakta kalmayı başarmış. Bir yandan da Hollanda alt yapısına hizmet eden ZVV Zaandijk'in kadın futbol takımı bile bulunuyor.



FUTBOLCULARIN BAĞLARI KOPTU

Güzelbahçe Sahası'nın tarlayı andıran zemininde maç yapmak zorunda kalan futbolcular son iki yılda ağır sakatlıklar yaşadı. Sahayı kullanan Güzelbahçe Belediyespor'un oyuncularından Beytullah Kılıç'ın arka çapraz bağları, Batuhan Zincir ve Orçun Benk'in ön çapraz bağları koptu. Batuhan Geçgel'in de ayak bileği kırıldı. Rakip takımların akıbeti ise belirsiz!



YAĞMUR YAĞDI KAÇ KAÇ KAÇ!

Amatörün yükünü çeken Güzelbahçe Sahası'nı bir de yağmur yağdığı zaman görün. Zemin tamamen çamurlarla kaplanıyor, her yerde göletler oluşuyor. Ancak İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sağnak yağışlarda bu sahadaki maçları iptalden başka çözüm üretemiyor. Yani Güzelbahçe Sahası'nda kışın maçların oynanıp oynanmayacağı hava durumuna göre belirleniyor.



FARK ORTADA

Hollanda'nın kuzeyinde yer alan ZVV Zaandijk kulubünü inceleyelim. Zaandijk küçük bir kasaba. Nüfusu 8 bin 686. 17 milyon nüfusu olan Hollanda'da 10-34 yaş arası 1 milyon lisanslı sporcu var. Hollanda'nın amatör ekibi ZVV Zaandijk 1000 kişi kapasiteli kendi stadı Zaanstad'da oynuyor. Gelelim Türkiye'ye ve İzmir'e... 81 milyon nüfuslu ülkemizde 10-34 yaş arasında 31 milyon 760 genç var. Bunlardan 800 bin kişi 5850 kulüpte lisanslı spor yapıyor. İzmir'de ise 272 amatör kulüpte yaklaşık 20 bin lisanslı futbolcu var.