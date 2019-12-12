Bodrum düğmeye bastı

Bodrumspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi’nin yüzde 49 hissesinin yatırımcılara satış işlemi başladı. Yeşil-beyazlı kulübün hisseleri 29 bin 500 TL’den satışa sunuldu

Bodrumspor Spor Faaliyetleri Anonim Şirketi'nin yüzde 49 hissesinin yatırımcılara satışı başladı. Şirketin bir hissesinin 29 bin 500 liradan satışa sunulacağı bildirilirken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras," İlk hisseyi kendi adıma ben alacağım herkese de destek olmasını önereceğim" diye konuştu.

8 AYLIK ÇALIŞMA

Aras, "Bodrumspor sadece futbolda değil diğer branşlarda da ilçemizi onurla gururla temsil etmektedir. 8 aylık özverili çalışma sonunda Bodrumspor A.Ş. kuruldu. Kulübün diğer 13 branşında bulunan 650 sporcu dernek çatısı altında faaliyetlerine devam edecek ve belediye olarak biz bu branşlara sürekli destek olacağız. Artık Bodrumspor'un kimseye muhtaç olmayacak şekilde kendi kendini idame ettirebilmesi için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Atılan bu yeni adımla geçmişten gelen borçların kapatılması hedefleniyor. Bodrumspor A.Ş.'nin yüzde 49 hissesi satışa sunuluyor. Bu da yaklaşık 498 hisseye tekamül ediyor. Bir hissesi 29 bin 500 TL. Hisselerden isteyen istediği kadar alabilecek. Bu yüzde 49'luk orandaki hisselerin satışından beklenen 12,5 milyon TL'lik gelir ile Bodrumspor'un bütün borçlarının kapatılması hedefleniyor. Kesintiye uğrayan Federasyon ve Spor Toto gelirleri ile reklam gelirlerinin kasaya girmesini bekliyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER