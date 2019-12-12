Bu çığlığa kulak verin!

Kadınlar Üçüncü Lig ekiplerinden Yeşilyurtspor Futbol Takımı Afyon deplasmanına gidebilmek için yardım çağrısında bulundu

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde 4 yıl önce kurulan ve bu yıl ilk kez 3. Lig'de oynamaya hak kazanan Yeşilyurtspor Kadın Futbol Takımı, maddi imkansızlıklar nedeniyle deplasmandaki maça gidemiyor. İlk hafta Kaymakamlığın desteğiyle Antalya'da maça çıktıklarını belirten başkan Davut Katar, "Afyon maçımız var. Henüz hiçbir destek alamadık.

SPONSOR SORUNU

NASIL gideceğimizi düşünüyoruz. 500 bin nüfusa sahip Karabağlar ilçesinde 'kadınlar futbol oynayamaz' düşüncesini yıktık. Ama desteksiz

kaldık" dedi. Başkan Davut Katar, 30'u lisanslı 50 kadın futbolcuyla başarıya koştuklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Kısıtlı koşullarda sporcularımız azimle mücadele ediyor. Herkesin kapısını tek tek çaldık ama sponsor bulamadık. Kulübümüze destek olunmasını istiyoruz."