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Çiğli’nin hakem isyanı

Çiğli’nin hakem isyanı
Giriş Tarihi: 12.12.2019

Kırmızı-siyahlı ekibin ile oynadığı maça Gebze’de yaşayan hakemin verilmesi isyan ettirdi

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta deplasmanda Gebzespor'a 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk mağlubiyetini alan Çiğli Belediye'de yapılan hakem atamasına isyan var. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maça İstanbul Bölgesi hakemi olan ancak Gebze'de yaşayan yardımcı hakem Rahmi Şandede'nin atanması sinirleri gerdi.

DİKKATLİ OLUNMALI
İzmir ekibinin nizami golünün verilmediği maçta yardımcı hakem Şandede'nin de uyarısıyla Emrah Asil Büyükyıldırım'ın penaltı düdüğünü çaldığı belirtildi. Çiğli Belediye Kulüp Müdürü Hakan Düzdemir, "Biz temiz futbol ve başarılı olmak adına elimizden geleni yapıyoruz. Umarım bundan sonraki maçlarda tüm kurullar daha titiz davranır" dedi.

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