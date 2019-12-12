Cim-Bom’dan kötü son

Mücadeleye kötü başlayan sarı-kırmızılılar Real Madrid’in ardından Fransa temsilcisi PSG’den de fark yiyerek Avrupa’ya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray, Fransa'dan PSG'den fark yedi: 5-0. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa kupalarına erken veda etmek zorunda kaldı. 4. dakikada sol kanattan Bernat'ın ortasında ceza sahası dışından Sarabia'nın vuruşunda Muslera topu güçlükle çeldi. 20'de orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Mario Lemina'nın şutu yandan auta çıktı. 24'te verkaç yaparak son çizgiye inen Neymar'ın pasında ceza sahası içinde Mbappe'nin şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

PERDEYİ ICARDI AÇTI

33'te Neymar'ın ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Mbappe'nin pasında Mauro Icardi boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı: 1-0. 35'te Neymar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarabia'nın yerden şutundan meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.



GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

47'de Mbappe'nin topuk pasında topla buluşan Neymar'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. 63'te Neymar'ın

uzun pasında ceza sahası sol çaprazında topu alan Mbappe'nin vuruşu filelerle buluştu: 4-0. 82'de ceza sahası içinde Ryan Donk'un Mbappe'ye yaptığı hareketin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 83'te beyaz noktanın başına geçen Cavani meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-0. Mücadele 5-0 sona erdi.



TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçının kadrosuna göre tek değişiklik yaparak Fransa deplasmanında PSG karşısına çıktı. Tecrübeli teknik adam, Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Adem Büyük sakatlık sorunu yaşayan Falcao'nun yerine ilk 11'de Emre Mor'a forma verdi.



ÇİRKİN OLAYLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, Fransa deplasmanında Paris Saint Germain ile karşılaştı. Mücadele öncesi iki takım taraftarı arasında arbede yaşandı. Mücadelenin oynanacağı stadyuma yakın bir noktada toplanan sarı-kırmızılı taraftarlara PSG taraftarı saldırınca arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesiyle olaylar büyümeden engellenirken, bir Fransız taraftarın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



PSG'NİN YILDIZI NEYMAR'DAN İLK GOL

PSG'NİN Brezilyalı yıldızı Neymar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Galatasaray karşısında kaydetti. Sambacı daha önceki maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Neymar, 47. dakikada attığı golle takımının galibiyetini sigortaladı.



GALATASARAY'DA SERİ SOKU YASANDI

ALATASARAY'IN sezon başında kiraladığı Jean Michael Seri 39. dakikada girdiği biri ikili mücadele sonrası yerden kalkamadı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yıldız oyuncu oyuna devam edemeyince 41'de yerini Selçuk İnan'a bıraktı.



UEFA TARİHİ ZAFERİ UNUTMADI

UEFA, bugün Galatasaray'ın 11 Aralık 2013 tarihinde oynanan ve 1-0 kazandığı unutulmaz Juventus maçının görüntülerini paylaştı



UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, yoğun kar nedeniyle ertelenerek 11 Aralık 2013 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Juventus karşılaşmasını takipçileriyle paylaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabı Galatasaray'ın Juventus'u mağlup ettiği karşılaşmayı unutmadı ve takipçileriyle paylaştı. Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında 10 Aralık 2013 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabaka yoğun kar yağışı nedeniyle bir sonraki güne ertelenmişti. 11 Aralık'ta saat 15.00'te devam eden karşılaşmayı sarıkırmızılılar Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle kazanmıştı. İki gün süren mücadele sonucunda Cimbom, adını bir üst tura yazdırmış ve unutulmaz zaferlerinden birini elde etmişti.