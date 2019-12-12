Çine Madran BAL’a doğru

AYDIN Süper Amatör Lig B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Çine Madranspor, sahasında lider İsabeyli Şırlanspor'u son dakikalarda Samet'in attığı golle 1-0 mağlup etti, Bölgesel Amatör Lig ışığını yaktı.
AYDIN Süper Amatör Lig B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Çine Madranspor, sahasında lider İsabeyli Şırlanspor'u son dakikalarda Samet'in attığı golle 1-0 mağlup etti, Bölgesel Amatör Lig ışığını yaktı. Zaferi taraftarlarıyla kutlayan yeşil-sarılılar, rakibiyle puanını eşitledi, averajla 2. sırada yer alıp Play-Off iddiasını kanıtladı.
MEHMET KAVAS
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