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Çine Madran BAL’a doğru

Çine Madran BAL’a doğru
Giriş Tarihi: 12.12.2019

B Grubu'nda zirve mücadelesi veren , sahasında lider 'u son dakikalarda Samet'in attığı golle 1-0 mağlup etti, ışığını yaktı.

AYDIN Süper Amatör Lig B Grubu'nda zirve mücadelesi veren Çine Madranspor, sahasında lider İsabeyli Şırlanspor'u son dakikalarda Samet'in attığı golle 1-0 mağlup etti, Bölgesel Amatör Lig ışığını yaktı. Zaferi taraftarlarıyla kutlayan yeşil-sarılılar, rakibiyle puanını eşitledi, averajla 2. sırada yer alıp Play-Off iddiasını kanıtladı.

MEHMET KAVAS

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