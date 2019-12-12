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Doludizgin gidiyorlar

Doludizgin gidiyorlar
Giriş Tarihi: 12.12.2019

'de üç ekibi fırtına gibi esiyor. 8. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan , deplasmanda Bölmespor'u 1-0 yenerek hem liderliğini hem de namağlup unvanını sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig'de üç İzmir ekibi fırtına gibi esiyor. 8. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Bergama Belediyespor, deplasmanda Bölmespor'u 1-0 yenerek hem liderliğini hem de namağlup unvanını sürdürdü. Balıkesir temsilcisi Bigadiç Belediyespor'u evinde ağırlayan Aliağaspor FK da rakibini 1-0 yendi. Aliağa üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

İZMİRSPOR KOPTU GELİYOR
Lige kötü başlamasına rağmen toparlanan 10. Grup ekiplerinden İzmirspor'un artık bileği bükülmüyor. Lacivert-beyazlılar, deplasmanda Yalova Kadıköyspor'u 2-0 yenerek üst üste oynadığı 5 maçı da kazandı. Evinde oynadığı son iki karşılaşmada önce Çayırovaspor'u 3-1, ardından da Atlasspor'u 3-2 yenen Torbalıspor da ateş hattından çıkmayı başardı.

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