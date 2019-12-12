Fener’de 2 aday

Sarı-lacivertliler Antwerp’in kanat oyuncusu Mirallas ve Mazembe’nin genç yıldızı Muleka ile ilgileniyor

Fenerbahçe hücum hattı için iki yıldız ismi listesine dahil etti. Kanarya, Belçika ekibi Royal Antwerp forması giyen Kevin Mirallas'ı kadrosuna katma planları yaparken sezon başında bedelsiz olarak Belçika temsilcisine transfer olan 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 5 milyon Euro civarında olduğu konuşuluyor. Kevin Mirallas, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Galatasaray'a da önerilmişti. Kulübü Antwerp ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan başarılı kanat oyuncusu için devre arasında bir teklif götürüleceği öğrenilirken Afrika Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu olan Jackson Muleka için de harekete geçildi. Kongo'nun Mazembe takımında oynayan 20 yaşındaki yıldız bu sezon 11 gol atıp, 4 asist gerçekleştirerdi.

İKİSİ BİRDEN GELEBİLİR

Yönetimin iki oyuncuyu birden alma ihtimali bulunurken devre arasında iki isim konusunda yoğun trafik yaşanması bekleniyor. Bunun yanında orta sahaya takviye için çalışmalarının da hızla sürdüğü bildirildi.



BAŞKAN KOÇ'TAN YAKIN TAKİP

F.BAHÇE, Sivas maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanı Başkan Ali Koç da takip ederken sarılacivertli futbolcular, 3 gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İdari Menajer Volkan Ballı da takip etti. Başkan Koç, idmanı seyretmeye gelen çocuklarla sohbet ederek, onları maça davet etti.