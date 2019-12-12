Hacırahmanlı zirvede

MANİSA Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Bieksper Hacırahmanlıspor, ligin 11. haftasında konuk ettiği Turgutlu İstasyon Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek, liderlik koltuğuna oturdu.

MANİSA Süper Amatör Küme'de şampiyonluk mücadelesi veren Bieksper Hacırahmanlıspor, ligin 11. haftasında konuk ettiği Turgutlu İstasyon Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek, liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, 3 puana Aykut Koyuncu (2), Necmettin Adıyaman (2) ve Nurullah Çiçek'in golleriyle ulaştı. 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden ve mağlubiyet yüzü görmeyen Hacırahmanlı, 24 gol attı, kalesinde 4 gol gördü. Başkan Kemal Dönmez, "Hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Bölgesel Amatör Lig hasretine son vereceğiz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK