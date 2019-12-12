Horozkent fırtına gibi

Kadınlar 3. Lig 3. Grup’ta seriye takan yeşil-siyahlılar, Manisa Esnaf Gençlik karşısında gol olup yağdı. 5’te 5 yaparak parlayan Denizli temsilcisi, attığı 46 golle dikkat çekerken, kalesinde sadece 1 gol gördü, 2. Lig’e de göz kırptı

Kadınlar 3. Lig 3. Grup'ta fırtına gibi esen Horozkentspor, Manisa Esnaf Gençlik Spor Kulübü'nü 18-0'lık farklı skorla yenerek 5'te 5 yaptı. Golleri Elif Duru (4), Raziye Kabak (3), Rabiya İşgi (2), Pınar Can Demir (2), Huriye Çelik (2), Sude Karabuğa, Duygu Erbeyli, Ceylin Yılmaz ve Sedef Yalçın (kk), Yeliz Gül (kk) attı. İlk yarısı 7-0 biten maçta adeta gol olup yağan yeşil-siyahlılar 46 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü, 2. Lig yürüyüşüne hız kesmeden devam ediyor. İki kez eşiğinden döndüğü 2. Lig'i bu kez ıskalamak istemeyen Horozkentspor., Konyaaltı Gençlikspor'u 9-0, Antalya Demirspor'u 10-0, Alanya Demirspor'u 4-1, Soma Zaferspor'u 5-0 yenmişti.

'BU LİGE FAZLAYIZ'

Başkan Kamil Karabuğa, "Bu lige fazlayız. Rakiplere de ızdırap veriyoruz. Antalya'da ki bir maçtan sonra rakip antrenör, '2. Lig'e çıkın da sizde kurtulun biz de' dedi. Son 2 yılda finalde kaybettik. İnşallah bu yıl hayallerimize ulaşacağız" diye koniuştu.



İlk kafa golleri Sezon başından bu yana hiç kafa golü bulunmayan Horozkentspor, Manisa Esnaf Gençlik karşısında ilk kez Huriye ile kafa golü attı. Yönetimin temin ettiği davulzurna eşliğinde tribünleri de renklendiren yeşil-siyahlılar, maç sonu büyük sevinç yaşadı. Bu hafta rakip Yeşilyurt.

SEBAHATTİN ALP