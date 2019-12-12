Horoz’un kozu onlar

Yeşil-siyahlılar Trabzonspor’u eski Trabzonlu futbolcularla yenip çıkışını sürdürmek istiyor. DENİZLİSPOR’UN bu hafta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçında en büyük kozları eski Trabzonsporlu Rodallega, Olcay ve Zeki Yavru olacak.

Son maçında şampiyon adayı Başakşehir'i elinden kaçıran Denizlispor'da Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Ege ekibinin Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta ise en büyük kozları eski Trabzonsporlu futbolcular olacak. Yeşil-siyahlıların sezon başında Karadeniz ekibinden transfer ettiği Hugo Rodallega, Olcay Şahan ve Zeki Yavru eski takımlarına karşı "duygusal" ama "iddialı" olacak. Üç futbolcu, "Takımımızın kazanması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

DENİZLİSPOR'U ÇOK SEVİYORUZ

Futbolda bu tür buluşmaların sık sık yaşandığına dikkat çeken Rodallega, "Biz profesyoneliz ve gereğini yapmalıyız. Denizlispor'u çok seviyoruz ve takımımızın biran önce üst sıralara çıkmasını istiyoruz. Trabzonspor'un ligdeki konumu bizi ilgilendirmiyor. Biz çıkıp futbolumuzu oynayıp kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz" dedi. Olcay da kendini iyi hissettiğini belirterek, "Kazanmaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.



TRABZON'DA SACKEY YOK

İRSPOR'U elinden kaçıran Denizlispor Trabzonspor maçına tek eksikle gidiyor. Horozlar'da Bergdich'in cezası sona ererken, bu sefer Sackey cezalı duruma düştü. Mbamba ise takımla çalışmalara başladı. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Trabzonspor'u Trabzon'da yenip çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirterek, "Zor maç ama biz kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP