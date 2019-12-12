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’a Sambacı

Kartal’a Sambacı
Giriş Tarihi: 12.12.2019

’ın orta sahaya takviye çalışmaları devam ederken siyah-beyazlıların Botafogo’nun ’yu yakın takibe aldığı öne sürüldü

Beşiktaş ile ilgili dün yeni bir iddia ortaya atıldı. Siyahbeyazlıların Botafogo'nun 10 numarası Joao Paulo'yu yakından takibe aldığı öğrenildi. Kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlama planları yapan Kartal'ın önümüzdeki günlerde bu transferi duyurması sürpriz sayılmayacak.

49 MAÇTA 4 GOL ATTI
Başarılı yıldız Paulo'nun menajeri Cristian Manica da Beşiktaş'ın temasını doğrularken "Beşiktaş ile rakamlar üzerinden konuştuk. Resmi teklifin bu hafta sonuna kadar ulaşacağını düşünüyorum" dedi. 2019 yılında Botafogo formasıyla 49 maça çıkan oyuncu bu süreçte 4 gol kaydetti. Paulo ile ilgili ABD kulüplerinin de devrede olduğu futbolcunun gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

AVCI, ROCO İLE GÖRÜŞTÜ
BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şili'li savunmacı Enzo Roco ile antrenmanda özel bir görüşme yaptı. Bu futbolcunun boy avantajını kullanmasını isteyen Avcı, duran toplarda rakip savunma arasında gol aramasını istiyor.

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