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Kayalıoğlu dolu dizgin

Kayalıoğlu dolu dizgin
Giriş Tarihi: 12.12.2019

1. C Grubu’nda deplasmanda Gölmarmara’yı yenen sarı-siyahlılar, şampiyonluk havasına girdi

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Kayalıoğluspor, deplasmanda Gölmarmaraspor'u 3-1'lik skorla yenerek 21 puanla liderliğini sürdürdü. Ümit'in golüne engel olamayıp 1-0 mağlup duruma düşen sarı-siyahlılar, Anıl Sami Üstün'le eşitliği sağladı: 1-1. Maçın son dakikalarında Alper Demirayak ve Anıl Sami Üstün'ün (P) golleriyle maçı 3-1 kazanan Kayalıoğluspor, önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayalıoğluspor, kalan maçlarında Turgutalp Gençlik, Akhisar Sanayispor (D), Süleymanlı Belediyespor ve Mecidiyeköy Tarımspor (D) ile karşılaşacak 8

MAÇIN 7'SİNİ KAZANDI
Kayalıoğluspor, bu sezon oynadığı 8 maçın 7'sini kazanma başarısı gösterdi. Bakır Gençlerbirliği'ni 4-3, 7-0, Gölmarmaraspor'u 2-1, 3-1, Akhisar Sanayispor'u 2-1, Süleymanlı Belediyespor'u 3-0 (Hükmen) ve Mecidiyeköy Tarımspor'u 4-0 mağlup eden sarı-siyahlılar, tek yenilgisini deplasmanda Turgutalp Gençlik'e karşı 3-1'lik skorla aldı.

KENAN MOLLA

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