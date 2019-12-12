Kınık Belediye rüzgarı esiyor

İZMİR Süper Amatör Lig Kuzey Grubu'nda zirveye ambargo koyan Kınık Belediyespor Bornova Belediyespor engelini 2-1'lik skorla geçti, zirvedeki yerini korudu.

İZMİR Süper Amatör Lig Kuzey Grubu'nda zirveye ambargo koyan Kınık Belediyespor Bornova Belediyespor engelini 2-1'lik skorla geçti, zirvedeki yerini korudu. Taraftar desteğini arkasına alan Kınık'a üç puanı getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Okan Yıldız ve 66'da Mehmet Gürleyen kaydederken, konuk ekip Bornova Belediyespor'un golünü 55'te Burak Beyit kaydetti. Kınık, Yapıcıoğlu Başdaşspor'u 2-1, Poyracık Bilir Altayspor ile Çandarlıgücü'nü 3-0, Kemalpaşaspor'u 3-1, Fikri Altay, Aliağa Helvacır ve Dikili'yi 2-0, Dadaşspor'u 6-1 ve Foça'yı 5-0 ve son olarak Bornova'yı 2-1 yendi, Çiğli Esentepe ile 0-0 berabere kaldı, fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü, BAL'a göz kırptı.

SERVET SARUN