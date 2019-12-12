Manisa bu işi başaracak

“Her takımın inişli çıkışlı günleri olur. Lig uzun bir maraton ve hala lideriz İki kötü sonuçla yıkılmayız. Sadece avantaj yitirdik. Taraftarlarımızın da desteğiyle yeniden çıkışa geçeriz. Bu takım bu sezon 1.Lig’e çıkacak.”

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında deplasmanda Sancaktepe FK ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, galibiyet paroyasıyla hazırlıklarına devam ediyor. İlk olarak İnegölspor maçında aldıkları yenilgiyi değerlendiren teknik patron İsmail Ertekin, "İlk önce geçen haftayı değerlendirmemiz lazım. Bize hiç yakışmayan bir hafta sonu geçirdik ve bu sezonun ilk mağlubiyetini aldık. Bu bize hiç yakışmadı. Neler yaptığımızı, neleri yapamadığımızı daha iyi irdelememiz gerekecek" dedi.

'GÜÇLÜ BİR RAKİP'

Cumartesi günü deplasmanda güçlü bir rakibe karşı mücadele vereceklerini dile getiren Ertekin, "Bu hafta sonunda ligin ilk yarısının son haftasında güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Bu rakiple oynarken de bu eksiğimizi, gediğimizi bir an evvel ortaya koyacağız. Oyuncularımızı maça en iyi şekilde motive etmemiz gerekiyor. Hafta sonunda kazanıp ligin ilk yarısını zirvede kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Zaman zaman takım içinde yaşanan sakatlıklar ve cezalar ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ertekin, "Bizim olaylara genel çerçevede bakmamız gerekiyor. Eksik, sakat diye bahane uydurmamızın bir anlamı yok. Hafta sonunda iyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde çıkıp kazanmak için gerekli mücadeleyi vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK