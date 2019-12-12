Manisa Tepeköyspor Selendi’de şaha kalktı

MANİSA 1. Amatör Küme F Grubu'nda Tepeköyspor, 5 puan ile 5. sırada yer alan Selendi Belediyespor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup ederek, Play-Off ışığını yaktı.

MANİSA 1. Amatör Küme F Grubu'nda Tepeköyspor, 5 puan ile 5. sırada yer alan Selendi Belediyespor'u deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup ederek, Play-Off ışığını yaktı. Selendi Üç Eylül Stadı'nda oynanan mücadelenin tek golünü 30. dakikada Gökhan Güleç kaydetti. Puanını 18'e çıkartan ve lider Sarıgöl Belediyespor'u takibini sürdüren Tepeköyspor, 8 maçta 6 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti, 19 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü. Grup'ta iki takım Play-Off sevinci yaşayacak. Siyah-beyazlılar, bu hafta lider Sarıgöl'ü konuk edecek.

ADEM ÇAKIR