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Mekik’te yaprak dökümü

Mekik’te yaprak dökümü
Giriş Tarihi: 12.12.2019

3. Lig 1. ’ta istikrarsız bir grafik çizen ’da üç futbolcuyla dün yollar ayrıldı

3. Lig 1. Grup'ta 16 haftalık süreçte umduğunu bulamayan ve hayal kırıklığı yaşatan Kızılcabölükspor'da, teknik direktör Serkan Görgeç'in raporu doğrultusunda performansları yeterli bulunmayan 3 oyuncuyla yollar ayrıldı. Sarı-kırmızlılar, beklentilerin uzağında kalan 22 yaşındaki stoper Mehmet Eray Karadağ'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Can Yalçıntekin'in ve 20 yaşındaki Murat Berk Çolak'ın biletini kesti.

OPERASYON SÜRECEK
Kırklarelispor'dan alınan Mehmet Eray, 8 maça ilk 11'de çıktı, 595 dakika süre alıp 1 gol attı. Hasan Can ise Alanyaspor'dan kiralık geldi, 11'i lig 1'i kupa 12 maçta görev aldı, 710 dakika sahada kalıp 2 gol kaydetti. Kasımpaşaspor'dan kiralık olarak alınan 20 yaşındaki Murat Berk Çolak, 3'ü ilk 11 olmak üzere 7 lig, 1 kupa maçında toplam 313 dakika oynadı, gol atamadı.

SEBAHATTİN ALP

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