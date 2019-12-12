Nazilli rüzgarı

Kadınlar 3. Lig 3. Grup’ta Karşıyaka Beden Eğitimi’ni mağlup eden siyah-beyazlılar, üçüncü sıraya yükseldi

TFF Kadınlar 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, ligin 5. haftasında İzmir ekibi Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi takımını 3-1'lik skorla mağlup etti. Esat Ergüler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada siyahbeyazlıların golleri Gülefşan Buse Mulcar (2) ve Gamze Deveci'den geldi. Ligde oynadığı 5 maçtan 4 galibiyet çıkartan Nazilli Belediyespor, 12 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takım, 22 Aralık'ta saat 12.00'de başlayacak karşılaşmada Konyaaltı Gençlikspor'a konuk olacak.

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