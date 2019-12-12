Tire Belediye tutulmuyor

İzmir 1. Amatör Küme H Grubu’nda liderlik hesabı yapan sarı-kırmızılı ekip, Gümüldür deplasmanında 6-1’lik galibiyete imza atıp lider Yelkispor’u takibini devam ettirdi

Tire Belediyespor, İzmir 1. Amatör Küme H Grubu'nda zaferden zafere koşuyor. Sarıkırmızılılar, ligin 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gümüldür Belediyespor'a gol yağdırdı, 6-1'lik zaferle zirve takibini sürdürdü. 30 puanlı lider Yelkispor ardından 28 puanla ikinci sırada bulunan Tire Belediyespor'u zafere taşıyan golleri İbrahim Akanbi (3), Rafet, Hasan ve Halim kaydetti. 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 57 golle grubun en golcü takımı olarak dikkat çekerken, kalesinde 12 gol gördü. Tire Belediyespor, hafta sonunda taraftarları önünde Sakinşehir Seferihisarspor'u konuk edecek.

'TAKIM RUHU VAR'

Kulüp başkanı Can Toprakcı, "Takım olmayı başaran bir ekibiz. Futbolcularımızın skor 6-1 olduğunda bile ortaya koydukları mücadele ve hırs hepimizi memnun etti. İlerleyen haftalarda elbet rakiplerimiz de puan kaybedecek. Oynadığımız kaliteli futbol ile önce liderlik koltuğunu geri alacak ardından da şampiyon olacağız. Deplasmanda bile bizleri yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

NADİR UYSAL