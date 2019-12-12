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'nın '' açıklaması

UEFA'nın 'asker selamı' açıklaması

12.12.2019, 16:48

, 'nde A oyuncularının gollerden sonra vermesiyle ilgili soruşturmada, 'ye herhangi bir ceza vermedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde özellikle Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra A Milli Takım oyuncularının asker selamı vermeleri nedeniyle hem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hem de futbolcular hakkında soruşturma başlatan UEFA, bu dosya ile ilgili kararını açıkladı. TFF 1'inci Başkanvekili Servet Yardımcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada "Asker selamıyla ilgili herhangi bir ceza söz konusu değil. UEFA sadece tribün olaylarıyla ilgili TFF'ye 50 bin Euro para cezası verdi" şeklinde konuştu.

DHA

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