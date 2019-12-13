14 yaşındaki Sıla rekortmen oldu

İzmirli okçu Sıla Özdemir, Samsun'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 72 ok üzerinden topladığı 675 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Genç sporcu hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

İZMİRLİ okçu Sıla Özdemir, henüz 14 yaşında Türkiye rekoru kırarak büyük bir zafere imza attı. Samsun'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda 72 ok üzerinden yapılan atışlarda 675 puana ulaşarak 13-14 yaş grubunda tarih yazan Sıla, Okçuluğa 3 yıl önce başladığını belirterek, "Bu konudaki en büyük desteği beden eğitimi öğretmeni olan anne ve babamdan gördüm. Hedefim, gerçek anlamda uluslararası başarılar elde ederek olimpiyatlara doğru yol almak. dedi.