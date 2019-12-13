Akhisar-Balıkesir kardeşliği

Akhisar’ın o dönemdeki başkanı olan Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Doğan ile Balıkesir Asbaşkanı Enver Oğuz yıllar sonra buluştu ve centilmenlik çağrısı yaptı

Akhisarspor ile Ekol Hastaneleri Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü tarihi randevuya çıkıyor. En son 2014-2015 sezonunda Süper Lig'de rakip olan Bal-Kes ile Akigo'nun arasındaki dostluk yıllar öncesine dayanıyor. 24 yıl önce amatör kümeye düşen Akhisarspor, o yıl tekrar Bursa'da yapılan grup maçlarında şampiyon olarak 3. Lig'e dönen ve o dönemde Akhisarspor başkanlığını yapan Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Doğan ile Balıkesirspor'un o dönemdeki başkanı olan Ergün Gür yönetiminin bölge temsilciliğini yapan Akhisar'da öğretmen olan Enver Oğuz ve Adnan Yılmaz Simitçi ile tekrar Akhisar'da Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda buluşarak dostluk mesajları verdi.

'DOSTLUK KAZANSIN'

Akhisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Doğan, "Bundan tam 24 yıl önce 1995 yılında Balıkesirspor ile kardeş kulüp olmuştuk. Bu hafta sonu Balıkesir'de oynanacak Balıkesirspor- Akhisarspor maçında dostluk ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyorum. Buradan tüm Balıkesirlilere hemşerilerime ve Akhisarspor taraftarına çağrıda bulunuyorum. Bu maçta dostluk ve kardeşliğin tüm Türkiye'ye gösterilmesini istiyorum. Dünya centilmenlik görsün" diye konuştu.



'TEMELLERİ SAĞLAM'

Akhisar'da öğretmen olan Bal-Kes'in eski yöneticisi Enver Oğuz, "İki kulüp arasındaki kardeşlik tohumları 24 yıl önce atıldı. İki kulüp aralarındaki dostluğun temeli sağlam. Pazar günü her iki takıma da başarılar diliyoruz. Önce dostluk kazansın, sonrasında da hak eden kazansın" dedi. Doğan, Oğuz'a Akhisarspor forması, Oğuz da, Doğan'a Balıkesirspor forması hediye etti.

KENAN MOLLA