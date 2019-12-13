DEVLER Ligi'nde Juventus'un Leverkusen'i 2-0 yendiği maç sonunda bir Alman taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya daldı ve futbolcunun boynunu sert bir şekilde çekti. Ronaldo da taraftara tepki gösterdi.
DEVLER Ligi'nde Juventus'un Leverkusen'i 2-0 yendiği maç sonunda bir Alman taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya daldı ve futbolcunun boynunu sert bir şekilde çekti. Ronaldo da taraftara tepki gösterdi.
Cristiano Ronaldo taraftara kızdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.