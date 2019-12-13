Cristiano Ronaldo taraftara kızdı

DEVLER Ligi'nde Juventus'un Leverkusen'i 2-0 yendiği maç sonunda bir Alman taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya daldı ve futbolcunun boynunu sert bir şekilde çekti. Ronaldo da taraftara tepki gösterdi.

DEVLER Ligi'nde Juventus'un Leverkusen'i 2-0 yendiği maç sonunda bir Alman taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya daldı ve futbolcunun boynunu sert bir şekilde çekti. Ronaldo da taraftara tepki gösterdi.