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taraftara kızdı

Cristiano Ronaldo taraftara kızdı
Giriş Tarihi: 13.12.2019

'nde 'un Leverkusen'i 2-0 yendiği maç sonunda bir Alman taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya daldı ve futbolcunun boynunu sert bir şekilde çekti. Ronaldo da taraftara tepki gösterdi.

DEVLER Ligi'nde Juventus'un Leverkusen'i 2-0 yendiği maç sonunda bir Alman taraftar Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için sahaya daldı ve futbolcunun boynunu sert bir şekilde çekti. Ronaldo da taraftara tepki gösterdi.
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