Denizli’de olaylı maça ağır fatura

Denizli'de geçen hafta Akkonak Dr. Samim Gök Stadı'nda oynanan ve Değirmenönüspor'un 2-1 galibiyeti ile sonuçlanan Adaletspor-Değirmenönüspor maçı sonrasında, her iki takım oyuncuları arasında çıkan kavganın faturası ağır oldu

Denizli'de geçen hafta Akkonak Dr. Samim Gök Stadı'nda oynanan ve Değirmenönüspor'un 2-1 galibiyeti ile sonuçlanan Adaletspor-Değirmenönüspor maçı sonrasında, her iki takım oyuncuları arasında çıkan kavganın faturası ağır oldu. Olayların başlamasına neden olan takımın en tecrübeli isimlerinden Değirmenönülü Musa Yenidede, 4 maç cezası aldı, Emre Özdemir'e ise 10 maç ceza verildi, Fevzi Tetik rakibe saldırısı sebebiyle 5 maçla cezalandırıldı. Adaletspor'dan Serkan Kesmez, Berkay Kocaer, Süleyman Taşkın ve Mehmet Yıldız'a 3'er maç ceza verildi. SEBAHATTİN ALP