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Devler Ligi’nde kuralar ’ta

Devler Ligi’nde kuralar 16 Aralık’ta
Giriş Tarihi: 13.12.2019

Şampiyonlar Ligi'nde önceki akşam oynanan maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Son 16 turuna kalan takımlar şöyle...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önceki akşam oynanan maçların ardından son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Son 16 turuna kalan takımlar şöyle: A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, C Grubu: Manchester City, Atalanta, D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, E Grubu: Liverpool, Napoli, F Grubu: Barcelona, B.Dortmund, G Grubu: Leipzig, Lyon, H Grubu: Valencia, Chelsea. Gruplarını lider tamamlayan takımların seri başı olarak katılacağı 2019-2020 Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi 16 Aralık'ta yapılacak. Öte yandan yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek 8 takım ise şöyle: "C.Brugge, Olimpiakos, Shakhtar Donetsk, B.Leverkusen, Salzburg, Inter, Benfica, Ajax."
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