En baba saha

Çine Cumhuriyet İlkokulu’nun velileri ellerine kazma-kürek alıp okulun yanındaki arsaya amatör kulüpleri kıskandıracak bir saha yaptı. “Her şey çocuklar için” diyen babalar kentte kahraman ilan edildi

ÇOCUKLARININ okul bahçesindeki beton zeminde futbol oynamasına gönülleri razı olmayan Çine Cumhuriyet İlkokulu'nun velileri, çocukları için futbol sahası oluşturdu. Ellerine kazma-kürek alarak gece-gündüz demeden okulun yanında bulunan araziye amatör kulüpleri kıskandıracak bir futbol sahası yapan babalar, gösterdikleri fedakarlıkla takdir topladı. Fedakar babalar, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle ilk olarak arazinin zemini üzerinde çalışma yaptı. Gece-gündüz kazma ve küreklerle çalışan babalar, zeminin futbola daha da elverişli olması kiraladı. Çocuklarının yaralanmaması için sahadaki tüm taşları tek tek toplayan babalar, ardından bir usta gibi çalışarak demirden olan kale direklerini sahaya monte etti.



BAZEN İŞE BİLE GİTMEDİLER

KORNER direğinin yanı sıra saha çizgilerini kireçle çizen babalar, amatör spor kulüplerini kıskandıracak bir saha yaptı. Saha için işlerine gitmeyerek fedakarlık gösteren babalar, çocukların güvenliğini göz ardı etmedi. Fedakar babalar, çocukların güvenliği için yine kendi imkanlarıyla caddeye çıkan sahanın arka bölümünü sı için kendi imkanlarıyla kepçe kirala- tel çitlerle kapattı. Öğretmenler de yardım etti BETON zeminde çocukların düşerek yaralandıklarını belirten Engin Yaşa, "Çocuklarımızın yaralanmasından dolayı çok üzülüyorduk. Bunun için öğretmenlerimizle birlikte gece-gündüz çalışarak bu futbol sahasını oluşturduk. Her yönüyle güzel bir futbol sahası oldu. Çocuklarımız artık sakatlanmadan büyük bir keyifle sahada futbol oynuyor. Bizlere her gün teşekkür ediyorlar. Hem çocuklarımız hem de bizler çok mutluyuz. Bu saha ve futbol sayesinde çocuklarımızın derslere olan ilgisi de olumlu olarak arttı. Okullarını da artık daha çok seviyorlar. Okula giderken daha büyük bir mutluluk yaşıyorlar" dedi.





ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU BİZE YETER

ÇOCUKLARI için kendi işlerinden fedakarlık göstererek sahayı yaptıklarını kaydeden Mevlüt Uyar ise, "Biz de her baba gibi çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Onların mutluluğu bizler için paha biçilemez. Şimdi onları izlerken bizler çok daha mutlu oluyoruz. Bir baba için en büyük mutluluk çocukların mutlu olduğunu görmektir" dedi.



ÇOCUKLAR ÇALIŞIYOR, BABALAR İZLİYOR

ÇİNE'DEKİ Cumhuriyet İlkokulu'nun öğrencileri babalarının yaptığı sahada hem idman yapıyor, hem de maçlara çıkıyor. Saha sadece okulun öğrencilerine değil semtteki tüm gençlere hizmet veriyor.

