Horoz’da şok

Denizlispor’da bir dönem başkan yardımcılığı yapan Yasin Özbek ile stattan sorumlu başkan görevinde bulunan Hasan Önder, kulübü temlik almalarına rağmen icraya verdi

SEBAHATTİN ALP

Yukatel Denizlispor'da, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Horoz'da bir dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Yasin Özbek ile stattan sorumlu başkan yardımcılığı yapan Hasan Önder kulübü temlik almalarına rağmen icraya verdi. Galatasaray'ı yenerek Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, alınan kötü neticelerin ardından Yücel İldiz'i gönderip, teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşmıştı.

YÖNETİCİLER ÇOK ŞAŞKIN

Özdilek'in gelişi ile tekrar iyi skorlar almaya başlayan Denizlispor'da maddi krizin sürdüğü öğrenilirken, eski iki yönetici alacakları sebebiyle kulüpten temlik aldı. Ancak iki yönetici kulübü yine de icraya verdi. Horoz'da yönetime giren Özpek 195 bin lira, Önder ise 300 bin lira katkıda bulundu. Alacakları karşılığında iki yöneticiye temlik verildi. Ancak iki yönetici bir süre sonra yönetimden ve bulundukları görevden istifa etti. İki eski yönetici alacaklarına karşılık yeşil-siyahlı kulübü temlik koymanısa rağmen icraya verdi. Gelen icra, yöneticileri şaşkına çevirdi.



RODALLEGA'YA KAPILAR KAPALI

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in ayrılması halinde alternatif olarak Rodallega'yı düşündüğü ve devre arasında takas yoluyla bu transferi bitirmek istediği öne sürülmüştü. Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Fenerbahçe'den Hugo Rodallega için teklif almadıklarını, çıkan haberlerin de söylentiden ibaret olduğunu söyledi. "İki kişi konuşuyor. Sonra bu söylenti yayılıyor" diyen Çetin, şöyle konuştu: "Fenerbahçe'den Rodallega ile ilgili bir talep gelmedi. Bize henüz gelen bir şey yok. Oyuncu da şu anda Denizlispor'un başarısına odaklanmış durumda. Rodallega bizim sözleşmeli futbolcumuz. Şu an için böyle bir transfer söz konusu değil. Bizim Rodigol'ü satma gibi bir düşüncemiz olamaz" diyerek kapıyı ardına kadar kapattı. Sezon başında Trabzonspor'dan gelen Rodallega, daha önce Akhisarspor formasını terletmişti.





HEDEF TRİBÜNDE SİGARASIZ TARAFTAR

Pamukkale Kaymakamlığı ilçede sigara ürünleri kullanımına karşı çalışma başlattı. Denizlispor taraftarları da bu çalışmaya dahil oldu. Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, ilçede çeşitli kesimlere yaptıkları sigara bıraktırma organizasyonlarından başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti. 'Toplumun hangi kesimlerini, nasıl etkileyebiliriz?' sorusundan hareketle taraftar gruplarıyla görüştüklerini aktaran Balcıoğlu, Yeşil Cephe Taraftar Derneği'yle çalıştıklarını söyledi.

PROJE ÇOK FAYDALI OLACAK

Balcıoğlu, "Taraftarımızın yüzde 50'sinin sigara içtiğini gördük. İl Sağlık Müdürlüğü ve sigara bırakma polikliniklerimiz yoğun bir çalışma içinde. 31 Mayıs Sigarayı Bırakma Günü'nde Denizlisporlu taraftarlarımızdan çoğunun bu illeti bırakmış olacaklarını düşünüyoruz. Diğer taraftar gruplarıyla da görüşeceğiz" dedi. Yeşil Cephe Taraftar Derneği Başkanı Zeki Turan, projenin çok faydalı olacağına inandığını söyledi.



DENİZLİSPOR'UN BÜYÜK KABUSU TRABZONSPOR

YUKATEL Denizlispor, Trabzonspor'la 55. kez rakip olacak. Yeşil-siyahlılar, daha önce oynanan 54 maçtan 11'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı, 32 mücadeleyi de kaybetti. Trabzon'da oynanan 25 maçtan sadece 1'ini kazanan Horozlar, 3 kez berabere kaldı, 21 maçı da kaybetti.



ISAAC SACKEY CEZALI

YUKATEL Denizlispor'da, Isaac Sackey Trabzonspor deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ganalı futbolcunun yerine Zeki Yavru ya da Ismail Ais- sati'nin oynaması bekleniyor. Ayrıca zorlu maç öncesi 5 oyuncu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cezası biten Zakarya Bergdich takıma dönerken, Kibong Mbamba ve Cristian Sapunaru iyileşti. Horoz'da, Tiago Lopes, Zeki Yavru, Ismail Aissati, Madou Barrow, Mustafa Yumlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



ÖZTÜRK'TEN, BAŞKAN ÇETİN'E İSTİFA ÇAĞRISI

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizlispor ile Başakşehir arasındaki maçı izledikten sonra sosyal medya hesapları üzerinden Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'e istifa çağrısında bulundu. Öztürk, "Güzide Denizlispor kulübümüze bu başkan yakışmıyor" diye yazdığı paylaşımla dikkat çekti. Öztürk paylaşımında, "Takımımıza zarar gelmesin diye susmak, daha ilerki bir zamanda daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamıza sebep olacaktır. Geçmişte hiçbir başkan taraftarın ve kamuoyunun bu kadar tepkisini çekmemişti. Umarım koltuk sevdasını bırakıp gereğini yaparsınız" diye yazdı.