İzmir'de kritik maç! Altay-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Altay-Adana Demirspor maçı canlı izle

TFF 1. Lig'de son 6 haftada 2 puan toplayarak zirve yarışından uzaklaşan Altay, 15. haftanın açılış maçında bugün Menemen İlçe Stadı'nda Adana Demirspor'u ağırlayacak. Peki, Altay-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Altay-Adana Demirspor maçı canlı olarak hangi kanaldan izlenebilecek? İşte Altay-Adana Demirspor maçı ile ilgili detaylar...

TFF 1. Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Altay, Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak. Peki, Altay-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar... ALTAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? TFF 1. Lig'de son 6 haftada 2 puan toplayarak zirve yarışından uzaklaşan Altay, 15. haftanın açılış maçında bugün Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da Adana Demirspor'u ağırlayacak. Kritik mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Maç beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak. ALTAY-ADANA DEMİRSPOR CANLI Altay-Adana Demirspor maçının canlı anlatımını yeniasir.com.tr'den takip edebilirsiniz. Siyahbeyazlı ekipte ön çapraz bağları kopan ve ameliyat olacak Gençer Cansev'in en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Tedavileri süren Kappel, Tavares ve Eren Erdoğan ile kırmızı kart cezalısı Hüsamettin Adana Demirspor önünde forma giyemeyecek. TARAFTARA ÇAĞRI İyileşen Putsila ve Yasin Palaz ise teknik heyet şans verdiği takdirde görev alabilecek. Altay'ın geçen hafta göreve getirdiği teknik direktör Ali Tandoğan bugün takımı başında ilk kez sahadaki yerini alacak. Genç teknik adam eski takımından cezası olduğu için Osmanlı maçını tribünden izlemişti. İzmir ekibi yapılacak kan değişikliğinin ardından 6 maçlık galibiyet hasretine Adana ekibi karşısında son vermek istiyor. Siyahbeyazlı kulübün kurmayları kritik maçta tribün desteğine güveniyor. Zorlu karşılaşmada tribünlerin dolması bekleniyor.