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vurgun yedi

Kara Kartal vurgun yedi
Giriş Tarihi: 13.12.2019

K Grubu son maçında , deplasmanda Wolves'ten fark yedi: 4-0. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Beşiktaş, deplasmanda Wolves'ten fark yedi: 4-0. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 57'de Neto'nun ortasında Jota kafayla ağları havalandırdı: 1-0. 63'te Dendoncker'in şutunu kaleci Utku çeldi, seken topu Jota tamamladı: 2-0. 67'de köşe vuruşunda bomboş yükselen Dendoncker'in kafası ağlarla buluştu: 3-0. 69'da Buur'un gönderdiği pası Jota tamamladı: 4-0. 82'de Neto sağ kanattan içeri sokuldu, uzak direkteki Cutrone'ye doğru attığı pasını ise son anda kayarak araya giren Necip kornere gönderdi. Mücadele 4-0 sona erdi ve Beşiktaş Avrupa macerasını erken tamamladı.
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