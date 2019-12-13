Kritik maç için 3500 km’yi aştı

AFGANİSTAN'IN başkenti Kabilde yaşayan 11 yaşındaki Eyoub Mohammad Turkman, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın davetiyle 3 Bin 500 kilometre mesafeyi aşarak Sivas-Fenerbahçe maçını izlemek için kente geldi.

AFGANİSTAN'IN başkenti Kabilde yaşayan 11 yaşındaki Eyoub Mohammad Turkman, Sivas Valisi Salih Ayhan'ın davetiyle 3 Bin 500 kilometre mesafeyi aşarak Sivas-Fenerbahçe maçını izlemek için kente geldi. Turkman, Sivaslı Serkan Durmaz tarafından kendisine hediye edilen formadan etkilenerek taraftar oldu. Turkman sosyal medyadan Sivas Valisi Salih Ayhan'a seslenerek Sivasspor'un bir müsabakasını izlemeyi arzuladığını söyledi. Sivas Valisi Salih Ayhan, sıkı Sivasspor hayranı Turkman'ın bu çağrısına duyarsız kalmadı. Turkman ailesi ilk iş olarak Vali Ayhan'ı makamında ziyaret etti.