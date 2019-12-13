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başaracak

Manisa başaracak
Giriş Tarihi: 13.12.2019

Başarılı orta saha oyuncusu , “Sezon sonunda ipi göğüsleyip, 1. Lig’e çıkacağız” dedi

Manisa FK'nın başarılı orta saha oyuncusu Onur Kolay, sezon sonunda şampiyonluğun geleceğinden emin. 'Takım içindeki birlik ve beraberlik bizi sezon sonunda şampiyon yapacaktır' diyen Onur, "İnegöl maçında kazaya uğradık. Uzun maratonda bu tür kazalar olabilir. Sancaktepe maçını kazanıp bu şok neticeyi unutturacağız" dedi.

'AVANTAJ BİZDE'
Bu sezon ortaya koydukları başarılı performansının sırrının birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Onur, şöyle konuştu: Bu sezon önemli bir başarı grafiği yakaladık. Ancak önemli olan lig sonunda olacağınız nokta. Manisa FK her açıdan bu ligin üstünde bir kulüp. Bizim tek amacımız şampiyonluk. İlk devreyi lider bitireceğiz. Ama ikinci yarılar daha zor geçiyor. Dikkatli olmalıyız. Rakiplerimizle iç sahada oynayacağız. Bu büyük avantaj. Manisa'ya şampiyonluk yaşatmak en büyük hedefimiz." Siyah-beyazlılarda, Volkan dışında eksik yok.

CÜNEYT HASÇELİK

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