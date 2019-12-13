Nazillispor bombaladı

16 maçta 33 gol atan Siyah İnciler, Türkiye’de en golcü 3. takım olarak dikkat çekti

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, rakip fileleri bombalıyor. 16 maçta 33 gol atan ve 3. Lig'in en golcü takımı olarak dikkat çeken Siyah İnciler, sahasında 23, deplasmanda ise 10 kez rakip fileleri havalandırdı. Nazilli Belediyespor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 43 golü bulanan Manisa FK ve 37 gol atan Samsun'un ardından profesyonel liglerdeki en golcü üçüncü takım unvanının sahibi oldu. EN GOLCÜSÜ SEDAT CENGİZ

En fazla gol attığı sezonlardan birini yaşayan Naz-Naz'da, orta saha oyuncusu Sedat Cengiz, attığı 9 golle takımının en skorer oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Nazilli'de, Yunus Ünsal 6, Volkan Ayyıldız 5, Burak Özbakır ve Oğuzhan Türkmen 2'şer, Aziz Kızılgün, Mert Çapar, Polat Güren, Ufukcan Engin, Sergen Piçinciol, İlyas Sarı ve Mehmet Ersavaş birer golle skora katkı yaptılar.



PAROLA GALİBİYET

NAZİLLİ Belediyespor, 30 puanla ligde ikinci sırada bulunurken, ilk devrenin son maçında sahasında Gölcükspor'u puansız yollamanın hesapları yapılıyor. Teknik patron Yavuz İncedal, "Devreyi lider bitirmek istiyoruz. Gölcük maçını kazanıp Karacabey Belediyespor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Sahadan galibiyet ile ayrılmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Taraftarları da tribünde bizimle birlikte mücadele etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

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