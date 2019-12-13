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Sahte oyuncu oynatan yöneticiye iki ay ceza

Sahte oyuncu oynatan yöneticiye iki ay ceza
Giriş Tarihi: 13.12.2019

1. 'de 'nda oynanan ve 'un 4-2 kazandığı Şirinköyspor-Bozkurt Belediyespor 1B Grubu müsabakasında sahte oyuncu oynatıldığı anlaşıldı.

Denizli 1. Amatör Küme'de Şirinköy Stadı'nda oynanan ve Bozkurt Belediyespor'un 4-2 kazandığı Şirinköyspor-Bozkurt Belediyespor 1B Grubu müsabakasında sahte oyuncu oynatıldığı anlaşıldı. Bozkurt Belediyespor'un esame listesinde yazılı olan 14 forma numaralı 3541780 lisans nolu Ali Karaman'ın yerine, Mehmet Eşbak'ın oynadığına dair Şirinköyspor'un yaptığı itiraz İl Disiplin Kurulu'nda değerlendirildi. Hakem ile fotoğrafı çekilen oyuncunun esame listesindeki Ali Karaman olmadığı tespit edildi. Bozkurtspor Belediyespor'un hükmen mağlubiyetine karar verildi. Oyuncular Ali Karaman ve Mehmet Eşbak'a 8'er maç ceza, yönetici Ufuk Elkama'ya 2 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

SEBAHATTİN ALP

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